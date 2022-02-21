Первые 1500 беженцев из Донбасса прибудут в Подмосковье 22 февраля

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Первые 1500 беженцев из Донбасса прибудут в Московскую область 22 февраля.
Первые 1500 беженцев из Донбасса прибудут в Подмосковье 22 февраля
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

«Завтра приезжают первые 1500 детей, матерей, бабушек. Преимущественно это женщины, которых мы будем встречать в Наро-Фоминске», — заявил губернатор Андрей Воробьёв на совещании с зампредами правительства.

Он поручил руководству округа находиться в Наро-Фоминске для встречи жителей Донбасса.

Аналогичное поручение Воробьёв дал главам всех городских округов, куда также привезут эвакуированных.

«И здесь нужна наша забота, внимание, а самое главное — разговор. Прошу, когда будете к месту размещения ехать, поговорите с теми, кто приехал, объясните, куда размещаете и детей, женщин, какие условия будут предоставлены», — отметил он.

Наряду с этим стало известно, что Челябинская область готова принять 1200 человек в составе семей и дополнительно 100 детей, оставшихся без попечения родителей, которым пришлось покинуть Донбасс, передаёт URA.RU со ссылкой на региональное правительство.

Под пункты размещения граждан отведены санатории, дома отдыха, интернаты и учреждения соцзащиты.

Ранее сообщалось, что в Крыму открылись пункты сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса.

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