В Крыму открылись пункты сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса

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В Крыму начали работать пункты сбора гуманитарной помощи для эвакуированных жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
В Крыму открылись пункты сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса
  • Legion-Media

Как сообщает «Крым 24», такие точки работают в Феодосии, Саки, Керчи, Севастополе и Симферополе.

Также отмечается, что гумпомощь собирают и сортируют в волонтёрском штабе «Мы вместе» в Севастополе.

Помимо этого, 30 добровольцев планируют направить в Ростов, чтобы там они могли помогать специалистам на одном из пунктов пропуска через границу.

Ранее сообщалось, что свыше 21 тыс. эвакуированных жителей Донецкой и Луганской республик за сутки пересекли границу России в Ростовской области.

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