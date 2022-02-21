В Крыму открылись пункты сбора гуманитарной помощи для жителей Донбасса

В Крыму начали работать пункты сбора гуманитарной помощи для эвакуированных жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

Как сообщает «Крым 24», такие точки работают в Феодосии, Саки, Керчи, Севастополе и Симферополе.

Также отмечается, что гумпомощь собирают и сортируют в волонтёрском штабе «Мы вместе» в Севастополе.

Помимо этого, 30 добровольцев планируют направить в Ростов, чтобы там они могли помогать специалистам на одном из пунктов пропуска через границу.

Ранее сообщалось, что свыше 21 тыс. эвакуированных жителей Донецкой и Луганской республик за сутки пересекли границу России в Ростовской области.