В Орловской области ввели режим ЧС в связи с прибытием беженцев из Донбасса

Власти Орловской области ввели на территории региона режим ЧС в связи с прибытием беженцев из самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

«На Орловщине вводится режим ЧС регионального характера с целью обеспечения пребывания беженцев из Донбасса», — говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

По словам, губернатора области Андрея Клычкова, данная мера позволит мобилизовать ресурсы, связанные с размещением беженцев на территории региона.

Ранее губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил ввести в регионе режим ЧС для оперативной организации приёма беженцев из Донбасса.

Всего в России уже 43 региона готовы принять на своей территории беженцев из Донбасса.