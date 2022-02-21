В Саратовской области вводят режим ЧС для оперативного приёма беженцев из Донбасса

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил ввести в регионе режим ЧС для оперативной организации приёма беженцев из Донбасса.

Правительство области сообщило, что Министерству труда и социальной защиты поручено обеспечить проживание беженцев.

За каждым объектом, в котором разместятся жители ДНР и ЛНР, будет закреплён персональный ответственный.

Также Минздраву поручено «обеспечить всё необходимое медицинское сопровождение беженцев», а Министерству образования — «организовать образовательный процесс для детей, приехавших из Донецка и Луганска».

Также режим ЧС ввели на территории Пензенской области в связи с прибытием беженцев из Донбасса.