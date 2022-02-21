В Пензенской области ввели режим чрезвычайной ситуации
«С 21 февраля в Пензенской области для органов управления, системы предупреждения и ликвидации ЧС введён режим чрезвычайной ситуации», — сообщается в Telegram-канале регионального правительства.
Введение ЧС связано с «принятием в регионе граждан из ЛНР и ДНР, их размещением и оказанием всесторонней помощи».
Данное распоряжение подписал губернатор региона Олег Мельниченко.
По состоянию на вечер 20 февраля, за двое суток границу ЛНР с Россией пересекли 33 815 беженцев.
Врио главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что 26 российских регионов готовы принять беженцев из ДНР и ЛНР.
В пресс-службе МЧС также отметили, что эвакуация беженцев из Донбасса будет вестись круглосуточно.