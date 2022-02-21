Волонтёры молодёжного корпуса #МыВместе рассказали о работе с беженцами из Донбасса

Волонтёры корпуса #МыВместе, в который входят команды «Молодёжка ОНФ», МГЕР и волонтёрская рота, работают на КПП «Успенка» и помогают беженцам из Донбасса.

Об этом сообщает Life.ru.

Задача добровольцев — оказать беженцам первую консультационную и психологическую помощь.

«Люди идут и днём, и ночью. Дети, старики, женщины. Подбадриваешь — улыбаются вроде, но какие уж тут улыбки, когда вынужден всё бросить и уехать», — заявил депутат Госдумы, первый зампред комитета по молодёжной политике, координатор молодёжной политики в партии «Единая Россия» Игорь Кастюкевич.

На КПП волонтёры встречают жителей Донбасса сразу у перехода. Детям раздают шоколад, взрослым — анкеты, необходимые для заполнения. Как передаёт «Взгляд», некоторые жители привозят к границе детей и внуков, а сами возвращаются назад.

Ранее сообщалось, что первые 1500 беженцев из Донбасса прибудут в Московскую область 22 февраля.