В Ленобласти рассказали о подготовке к приёму беженцев из Донбасса

В Ленинградской области рассказали о подготовке к приёму беженцев из Донбасса.

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Во вторник, 22 февраля, беженцев примут оздоровительные лагеря «Россонь» и «Маяк».

«По нашим данным, к нам приедут только женщины и дети. Питание, разумеется, будет бесплатное. Мы решаем вопрос о том, чтобы организовать для подростков обучение в школах, конкретика будет позже, варианты прорабатываются», — заявили в пресс-службе.

Также стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе общественники начали сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса, передаёт URA.RU со ссылкой на главу НКО «Гуманитарный добровольческий корпус» Эдуарда Логинова.

«Сейчас мы приступили к сбору детского питания, одежды, медтехники, канцелярии для детей», — заявил Логинов.

В сборе помощи участвует и региональное отделение партии «Единая Россия».

«Мы организовали сбор гуманитарной помощи во всех муниципалитетах Югры. В ближайшее время будут отправлены две грузовые машины с продуктами питания и предметами первой необходимости, которые отправятся во вторник из Сургута и Нижневартовска», — сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

Ранее сообщалось, что первые 1500 беженцев из Донбасса прибудут в Подмосковье 22 февраля.