В Орловской области организовали шесть пунктов размещения для жителей Донбасса

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В Орловской области организовали шесть пунктов размещения для жителей самопровозглашённых республик Донбасса.
В Орловской области организовали шесть пунктов размещения для жителей Донбасса
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Об этом пишет ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«После прибытия беженцев на территорию региона будет организована регистрация. Гражданам, не имеющим при себе удостоверений личности, будут выданы свидетельства о предоставлении временного убежища», — отмечается в сообщении.

Как заявил зампред правительства области по развитию инфраструктуры Владимир Ивановский, беженцев разместят, в частности, в санатории «Дубрава», а также детских лагерях «Ветерок» и «Орловчанка».

Наряду с этим стало известно, что учебные заведения Свердловской области будут дистанционно обучать детей-беженцев из Донбасса, передаёт URA.RU со ссылкой на региональный Департамент информационной политики.

Ранее сообщалось, что первые 1500 беженцев из Донбасса прибудут в Подмосковье 22 февраля.

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