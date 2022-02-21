Гранатомётчики ВВО завершили программу подготовки на Дальнем Востоке
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Участники тренировок получили навыки ведения разведки, обнаружения и поражения целей из автоматических гранатомётов «Пламя» и ручных противотанковых гранатомётов, передаёт телеканал «Звезда».
Особое внимание в ходе мероприятий военные уделили тактике действий гранатомётных расчётов во взаимодействии со снайперами.
Ранее «ПолитЭксперт» сообщал, что около 2 тыс. военнослужащих Западного военного округа приняли участие в учениях по информационному обмену между удалёнными пунктами управления.