В Татарстане начался сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

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В Татарстане начался сбор гуманитарной помощи для граждан, эвакуированных с территории самопровозглашённых республик Донбасса.
В Татарстане начался сбор гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
  • AP

Об этом сообщает «Реальное время».

«Мы направили порядка 20 писем предприятиям разного профиля. У кого-то просим бытовую химию, у кого-то — холодильники, морозильники, где-то — кондитерские изделия, где-то — туалетную бумагу, постельное бельё, средства индивидуальной защиты и другое», — заявил руководитель регионального исполкома «Единой России» Марат Самигуллин.

Также стало известно, что во вторник, 22 февраля, из Тамбова планируют направить две фуры с гуманитарной помощью в самопровозглашённые ЛНР и ДНР, заявил врио главы Тамбовской области Максим Егоров.

«Люди оказались в беде, и наш человеческий долг — просто помочь им. Вместе с партией «Единая Россия» мы организовали сбор и отправку гуманитарной помощи. Призываю всех неравнодушных граждан принять в этом посильное участие», — цитирует Егорова «Тамбовский курьер».

Ранее сообщалось, что первые 1500 беженцев из Донбасса прибудут в Подмосковье 22 февраля.

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