Ракова заявила о постепенной стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

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Ситуация с распространением коронавируса в Москве постепенно стабилизируется, количество заболевших снизилось почти в пять раз по сравнению с самыми высокими показателями конца января — начала февраля. Об этом заявила руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице Анастасия Ракова.
Ракова заявила о постепенной стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
  • AP

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице постепенно стабилизируется, количество заболевших почти в пять раз меньше пиковых значений конца января — начала февраля», — приводит РИА Новости её слова.

Ракова отметила, что за неделю в столице на 30% уменьшилось число госпитализаций пациентов с коронавирусом.

Ранее стало известно, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве составил 59,7%.

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