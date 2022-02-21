Ракова заявила о постепенной стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

Ситуация с распространением коронавируса в Москве постепенно стабилизируется, количество заболевших снизилось почти в пять раз по сравнению с самыми высокими показателями конца января — начала февраля. Об этом заявила руководитель оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице Анастасия Ракова.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице постепенно стабилизируется, количество заболевших почти в пять раз меньше пиковых значений конца января — начала февраля», — приводит РИА Новости её слова.

Ракова отметила, что за неделю в столице на 30% уменьшилось число госпитализаций пациентов с коронавирусом.

Ранее стало известно, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве составил 59,7%.