Ракова заявила о постепенной стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
- AP
«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в столице постепенно стабилизируется, количество заболевших почти в пять раз меньше пиковых значений конца января — начала февраля», — приводит РИА Новости её слова.
Ракова отметила, что за неделю в столице на 30% уменьшилось число госпитализаций пациентов с коронавирусом.
Ранее стало известно, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве составил 59,7%.