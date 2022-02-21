Депутат Бурматов прокомментировал ситуацию с утилизацией компьютеров и бытовой техники

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что в России с 1 марта вступает в силу запрет на утилизацию шести групп отходов, в частности, компьютеров и бытовой техники, в мусорные баки.

Бурматов подчеркнул, что региональные операторы должны обеспечивать всю инфраструктуру.

«Любой здравый человек понимает, что выбрасывать аккумулятор в мусорку — это просто неправильно. Потому что это отход второго класса опасности, там кислоты, которые уничтожают просто навсегда несколько десятков квадратных метров почвы и несколько сотен литров воды, если это о большой аккумуляторной батарее идёт речь», — рассказал депутат.

Природе наносится непоправимый вред, отметил собеседник RT.

Он добавил, что региональные операторы в субъектах России должны отчитаться о проделанной работе по организации утилизации подобных отходов.

Ранее стало известно, что в России с 1 марта вступает в силу запрет на утилизацию шести групп отходов, в частности, компьютеров и бытовой техники, в мусорные баки.

В частности, запрещается выбрасывать в мусорные контейнеры шины, строительные и медицинские отходы, химические вещества, лампочки и аккумуляторы.

Старую мебель необходимо оставлять на площадке для крупногабаритных отходов рядом с контейнером.