Около 8 тысяч беженцев из Донбасса выехали из Ростовской области в другие регионы России

Около 8 тыс. беженцев из самопровозглашённых ДНР и ЛНР выехали из Ростовской области в другие регионы России на десяти поездах. Об этом сообщил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин.

«На данный момент из региона отправлены десять поездов, 8 тыс. человек. Половина из них дети», — приводит РИА Новости его слова.

Тюрин добавил, что поезда направляются в Воронежскую, Курскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Саратовскую, Московскую и Ульяновскую области.

Ранее врио главы российского МЧС Александр Чуприян заявил, что границу России пересекли уже около 61 тыс. беженцев из Донбасса из-за обострения обстановки.

Эвакуация беженцев из Донбасса будет вестись круглосуточно.