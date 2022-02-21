Около 8 тысяч беженцев из Донбасса выехали из Ростовской области в другие регионы России

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Около 8 тыс. беженцев из самопровозглашённых ДНР и ЛНР выехали из Ростовской области в другие регионы России на десяти поездах. Об этом сообщил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций региона Сергей Тюрин.
Около 8 тысяч беженцев из Донбасса выехали из Ростовской области в другие регионы России
  • AP

«На данный момент из региона отправлены десять поездов, 8 тыс. человек. Половина из них дети», — приводит РИА Новости его слова.

Тюрин добавил, что поезда направляются в Воронежскую, Курскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Саратовскую, Московскую и Ульяновскую области.

Ранее врио главы российского МЧС Александр Чуприян заявил, что границу России пересекли уже около 61 тыс. беженцев из Донбасса из-за обострения обстановки.

Эвакуация беженцев из Донбасса будет вестись круглосуточно.

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