Около 8 тысяч беженцев из Донбасса выехали из Ростовской области в другие регионы России
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«На данный момент из региона отправлены десять поездов, 8 тыс. человек. Половина из них дети», — приводит РИА Новости его слова.
Тюрин добавил, что поезда направляются в Воронежскую, Курскую, Волгоградскую, Нижегородскую, Саратовскую, Московскую и Ульяновскую области.
Ранее врио главы российского МЧС Александр Чуприян заявил, что границу России пересекли уже около 61 тыс. беженцев из Донбасса из-за обострения обстановки.
Эвакуация беженцев из Донбасса будет вестись круглосуточно.