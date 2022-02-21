В Ульяновской области ввели режим ЧС в связи с прибытием беженцев из Донбасса

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Власти Ульяновской области ввели на территории региона режим ЧС в связи с прибытием беженцев из самопровозглашённых ДНР и ЛНР.
В Ульяновской области ввели режим ЧС в связи с прибытием беженцев из Донбасса
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«В Ульяновской области в связи с приёмом беженцев из регионов Донбасса введён режим чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.

По словам главы региона Алексея Русских, 22 февраля в Ульяновскую область прибудет первая группа эвакуированных из Донбасса граждан.

Ранее губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил ввести в регионе режим ЧС для оперативной организации приёма беженцев из Донбасса.

Всего в России уже 43 региона готовы принять на своей территории беженцев из Донбасса.

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