В Ульяновской области ввели режим ЧС в связи с прибытием беженцев из Донбасса

Власти Ульяновской области ввели на территории региона режим ЧС в связи с прибытием беженцев из самопровозглашённых ДНР и ЛНР.

«В Ульяновской области в связи с приёмом беженцев из регионов Донбасса введён режим чрезвычайной ситуации», — говорится в сообщении на сайте правительства региона.

По словам главы региона Алексея Русских, 22 февраля в Ульяновскую область прибудет первая группа эвакуированных из Донбасса граждан.

Ранее губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил ввести в регионе режим ЧС для оперативной организации приёма беженцев из Донбасса.

Всего в России уже 43 региона готовы принять на своей территории беженцев из Донбасса.