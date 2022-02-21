Опрос: зимой россияне тратят больше времени на дорогу до работы

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Зимой больше половины россиян добираются до работы дольше, чем обычно, а каждый четвёртый житель страны опаздывает из-за долгой очистки автомобиля от снега.
Опрос: зимой россияне тратят больше времени на дорогу до работы
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Такие выводы следуют из опроса, проведённого сервисами «Работа.ру» и «СберАвто», пишет «Газета.Ru».

Согласно полученным данным, зимой время на дорогу до работы увеличилось у 56% респондентов.

Каждому десятому россиянину с личным авто на протяжении всей зимы приходится ежедневно очищать машину от снега.

Ещё 6% участников опроса рассказали, что чистят авто раз несколько в неделю, 5% — несколько раз за зиму, а 1% — раз в несколько недель.

47% опрошенных для очистки машины от снега приходилось выходить из дома на 5—10 минут раньше, чем обычно. 26% опрошенных выделяли на чистку авто 20—30 минут, 8% — более получаса.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин в беседе с Inforeactor рассказал, какие функции автомобиля необходимо поддерживать в исправном состоянии в зимний период, чтобы избежать лишних хлопот.

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