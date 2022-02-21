Адвокат Калинина рассказала, как отличить профессиональных коучей от «инфоцыган»

Адвокат Ирина Калинина рассказала, как на законодательном уровне можно отличить недобросовестных бизнес-тренеров от профессиональных коучей.

«С моей точки зрения, в первую очередь надо определиться с критериями оценки. Явно, что такое понятие, как «инфоцыган», не применимо в законодательстве. Соответственно, придётся разработать определение профессии бизнес-тренера и коуча, критерии, по которым работа может оцениваться как добросовестная или недобросовестная», — сказала Калинина в беседе с ИА REGNUM.

Самый простой в этом отношении путь, по её словам, — затребовать у таких специалистов документы, подтверждающие наличие профессионального образования в сфере психологии и коучинга.

«Однако диплом об образовании не может стать гарантией того, что этот коуч не является «инфоцыганом». Равным образом и без профильного диплома человек может быть порядочным и высокопрофессиональным бизнес-тренером или коучем», — сказала при этом эксперт.

Ранее предприниматель Ирина Патрикеева, бизнес-наставник Программы наставничества Московской области, в беседе с «Радио 1» рассказала об отличиях между коучами и мошенниками.