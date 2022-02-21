Участники программы «Новое поколение» поделились впечатлениями от посещения форумов в Петербурге и Крыму

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Участники программы «Новое поколение» Россотрудничества поделились впечатлениями от посещения форумов в Санкт-Петербурге и Крыму.
Участники программы «Новое поколение» поделились впечатлениями от посещения форумов в Петербурге и Крыму
  • Gettyimages.ru

«В 2021 году мне посчастливилось побывать на МЭФ. Впечатлил масштаб прошедшего форума, а также приглашённые спикеры. За это я и благодарен Россотрудничеству и программе «Новое поколение», — заявил Александр Виеру, ведущий на канале MEGA из Кишинёва.

Виеру посетил Международный экономический форум в Петербурге в 2021 году.

Со своей стороны, Ольга Тедеева из Южной Осетии приезжала в Крым на форум «Таврида» в 2020 году.

«Хотелось бы отметить высокую организацию Россотрудничества, начиная со встречи в аэропорту, заканчивая познавательной поездкой на «Тавриду». Благодарна Россотрудничеству за то, что объединяет молодёжь со всего мира, у которой есть как минимум одно общее — любовь к России», — сообщила она.

Ранее Россотрудничество рассказало о результатах работы в Гагаузии.

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