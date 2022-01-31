Россотрудничество рассказало о результатах работы в Гагаузии

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Россотрудничество рассказало о результатах работы в Гагаузии. Как сообщили в пресс-службе агентства, в феврале прошлого года в рамках гуманитарной акции, организованной Общественным советом при Россотрудничестве, районным больницам Гагаузии была передана партия кислородных концентраторов.
Россотрудничество рассказало о результатах работы в Гагаузии
  • ©Michael Runkel
  • Gettyimages.ru

«Полученная помощь в виде медицинского оборудования исключительно важна, своевременна и свидетельствует о том, что Россия в очередной раз приходит на помощь народу Гагаузии в трудные времена», — сообщила башкан Гагаузской автономии Ирина Влах.

Также в марте 2021 года медицинским учреждениям Гагаузии было передано пять автоматических биохимических анализаторов с закрытой системой и пять гематологических анализаторов 3-diff, которые помогут медицинскому персоналу оперативно проводить анализ крови пациентов и ставить более точные диагнозы.

Кроме того, 12 июня, в День России, Русский дом в Кишинёве и волонтёры Народного антикризисного штаба провели крупнейшую благотворительную акцию для детей из многодетных семей и воспитанников детских домов Гагаузии. В программе мероприятия были матч по женскому волейболу среди учащихся школ, мастер-классы по фейс-арту и викторины.

Вместе с тем в декабре Русский дом в Кишинёве передал библиотекам Гагаузии партию книг: художественную, научную, справочную литературу, словари.

«Россия заинтересована в поддержании стабильности в этих странах, поскольку эту напрямую связано с вопросом наших национальных интересов и безопасности. Содействие международному развитию становится одной из главных задач агентства» — заявила пресс-секретарь Россотрудничества Надана Фридрихсон.

В 2022 году агентство при содействии Общественного совета при Россотрудничестве продолжит работу в странах ближнего зарубежья, отметили там.

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