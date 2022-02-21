Бочкарёв: запуск единого скоростного диаметра позволит улучшить экологическую ситуацию в Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что благодаря запуску единого скоростного диаметра в городе улучшится экологическая ситуация.

«Открытие единого скоростного диаметра уменьшит перепробег автотранспорта, а также снизит количество автомобильных заторов на дорогах столицы, которые наносят самый большой урон окружающей среде», — отметил он.

По предварительным оценкам, после открытия скоростного диаметра и уменьшения нагрузки на дорожную инфраструктуру содержание диоксида азота в воздухе может снизиться на 15%, а оксида углерода — на 20%, добавил Бочкарёв.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о решении объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль под возможным названием «Московский скоростной диаметр».

Также сообщалось, что около 220 км дорог строится и реконструируется в Москве в рамках формирования нового скоростного диаметра.