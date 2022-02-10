Бочкарёв: 220 км дорог строится и реконструируется в Москве в рамках нового скоростного диаметра

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Около 220 км дорог строится и реконструируется в Москве в рамках формирования нового скоростного диаметра, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: 220 км дорог строится и реконструируется в Москве в рамках нового скоростного диаметра
  • РИА Новости

«Если учитывать не только длину основного хода единого скоростного диаметра, но и объёмы строительства расположенной рядом улично-дорожной сети, то речь уже идёт примерно о 220 км дорог и искусственных сооружений», — отметил Бочкарёв.

По его словам, протяжённость нового скоростного диаметра по прямой достигает 68 км.

«Также проект включает строительство 136 искусственных сооружений общей протяжённостью 60 км и 33 пешеходных переходов», — добавил глава Стройкомплекса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил о решении объединить Северо-Восточную и Юго-Восточную хорды в новую городскую магистраль под возможным названием «Московский скоростной диаметр».

Также сообщалось, что в Москве завершили очередной этап реконструкции электродепо «Сокол».

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