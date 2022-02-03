Бочкарёв: в Москве завершили очередной этап реконструкции электродепо «Сокол»

В Москве завершили очередной этап реконструкции электродепо «Сокол», заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«В рамках очередного этапа реконструкции электродепо «Сокол» введён в эксплуатацию комплекс мастерских в отстойно-ремонтном корпусе с семью канавами для стоянки и обслуживания поездов Замоскворецкой линии метро», — сообщил Бочкарёв.

По его словам, на трёх этажах общей площадью около 20 тыс. кв. метров разместится новейшее технологическое оборудование.

«Новое оборудование позволит осуществлять плановое ночное обслуживание, технический осмотр и оперативный ремонт подвижного состава метрополитена», — пояснил заместитель мэра.

Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов отметил, что при строительстве объекта на данном этапе уложено более 10 тыс. кубометров бетона, смонтировано более 120 км кабельно-проводниковой продукции, 6,5 тыс. м трубопроводов инженерных сетей и 3,5 тыс. м воздуховодов.

«Работы по реконструкции депо ведутся поэтапно ввиду условий плотной городской застройки и непрерывного функционирования электродепо, поэтому весной прошлого года мы сдали отстойно-ремонтный корпус с 15 канавами, и теперь к ним добавились ещё семь, что позволяет повысить мощность объекта в полтора раза», — сказал Кравцов.

Первый пусковой комплекс электродепо «Сокол» был открыт мэром Сергеем Собяниным в апреле 2021 года.

Ранее сообщалось, что строительство станции «Пыхтино» Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена завершено на 31%.