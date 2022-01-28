Бочкарёв: строительство станции «Пыхтино» Калининско-Солнцевской линии метро завершено на 31%

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Строительство станции «Пыхтино» Калининско-Солнцевской линии Московского метрополитена завершено на 31%, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: строительство станции «Пыхтино» Калининско-Солнцевской линии метро завершено на 31%
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«На участке продления Калининско-Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково ведётся активное строительство двух станций. Общая строительная готовность станции «Пыхтино» на сегодняшний день превысила 30%, а устройство монолитных конструкций станционного комплекса выполнено на 63%», — сообщил Бочкарёв.

Он отметил, что на станции «Внуково» более чем наполовину выполнена разработка грунта, идут монолитные работы, а общая готовность станции составляет 14%.

По словам заместителя мэра, также завершается проходка правого перегонного тоннеля между станциями «Пыхтино» и «Рассказовка» — работы выполнены на 91%.

«Тоннелепроходческому щиту осталось пройти отрезок протяжённостью около 200 метров», — пояснил Бочкарёв.

Как добавил глава Стройкомплекса, левый тоннель между этими станциями уже готов.

Кроме того, в январе 2022 года началась проходка правого перегонного тоннеля между станциями «Пыхтино» и «Внуково».

После ввода нового участка Калининско-Солнцевской линии улучшится транспортная доступность ТиНАО, а Внуково станет первым в России аэропортом с собственной станцией метро.

Ранее сообщалось, что участок Юго-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта готов на 50%.

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