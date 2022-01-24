Бочкарёв: участок Юго-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта готов на 50%

Участок Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта готов на 50%, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Юго-Восточная хорда разделена на десять участков, девять из них сегодня находятся в строительстве. Первый участок хорды — от шоссе Энтузиастов до Рязанского проспекта — в настоящий момент готов на 50%», — сказал Бочкарёв.

По его словам, в рамках участка предусмотрено строительство и реконструкция 11 км дорог, в том числе 14 эстакад и двух путепроводов на пересечении с железнодорожными путями МЦД-2.

«Строительство планируется завершить в 2023 году вместе с соседним участком ЮВХ от Рязанского проспекта до ТТК. Эти участки обеспечат прямую транспортную связь между шоссе Энтузиастов, Северо-Восточной хордой, Рязанским проспектом, ТТК и Волгоградским проспектом», — отметил заместитель мэра.

Кроме того, это улучшит обслуживание перспективной застройки на территории бывшей промышленной зоны за счёт создания современной транспортной сети, добавил он.

ЮВХ призвана улучшить транспортное обслуживание жителей 22 районов Москвы с населением около 2,5 млн человек.

Ранее сообщалось, что в Москве отремонтировали около 120 км барьерных ограждений на дорогах.