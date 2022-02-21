Депутат Госдумы Бессараб прокомментировала идею запретить курьерам ездить по тротуарам
- РИА Новости
По мнению парламентария, сегодня урегулирован вопрос по движению велосипедов и мопедов в пешеходном потоке и по пешеходным переходам.
«Что касается средств индивидуальной мобильности, то да, мы бьёмся достаточно длительный период времени уже. Загвоздка в том, что для того, чтобы поменять один пункт Правил дорожного движения, нужно изменить всё», — сказала депутат.
Она уточнила, что процесс изменения Правил дорожного движения довольно длительный и проблема, связанная с индивидуальными средствами мобильности стоит очень остро.
«Она касается не только доставщиков, но и всех средств индивидуальной мобильности, которые используются сегодня в населённых пунктах, особенно в зонах отдыха. Они двигаются с большой скоростью, наносят травмы. Конечно, это требует регулирования», — заключила Бессараб.
Ранее Хамзаев предложил запретить курьерам ездить по тротуарам.
Курьеры данных служб, как правило, используют двухколёсные механические средства передвижения, в том числе оборудованные электродвигателями, подчеркнул депутат.