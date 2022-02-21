Депутат Госдумы Хамзаев предложил запретить курьерам ездить по тротуарам

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить курьерам служб доставки ездить по пешеходным зонам. Копия письма на имя главы Минтранса Виталия Савельева есть в распоряжении RT.
Депутат Госдумы Хамзаев предложил запретить курьерам ездить по тротуарам
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В обращении законодатель отметил, что за последнее десятилетие в России появились и набрали значительный оборот многочисленные службы доставки товаров, в том числе продовольственных из точек общественного питания.

Курьеры данных служб, как правило,  используют двухколёсные механические средства передвижения, в том числе оборудованные электродвигателями, подчеркнул депутат.

Однако, передвигаясь в основном по пешеходным зонам, как отметил Хамзаев, они создают значительный дискомфорт пешеходам, в том числе с детьми, которые вынуждены проявлять повышенное внимание, чтобы избежать столкновения.

Он также напомнил о ситуациях, когда курьеры совершали наезды на пешеходов, причиняли им телесные повреждения.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос возможности вывода трафика служб доставки, сотрудники которых для передвижения используют двухколёсные механические, в том числе электромеханические средства передвижения, с пешеходной зоны на проезжую часть, где они смогут передвигаться по существующим правилам для велосипедистов», — говорится в тексте обращения.

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