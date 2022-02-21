Депутат Госдумы Хамзаев предложил запретить курьерам ездить по тротуарам

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил запретить курьерам служб доставки ездить по пешеходным зонам. Копия письма на имя главы Минтранса Виталия Савельева есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что за последнее десятилетие в России появились и набрали значительный оборот многочисленные службы доставки товаров, в том числе продовольственных из точек общественного питания.

Курьеры данных служб, как правило, используют двухколёсные механические средства передвижения, в том числе оборудованные электродвигателями, подчеркнул депутат.

Однако, передвигаясь в основном по пешеходным зонам, как отметил Хамзаев, они создают значительный дискомфорт пешеходам, в том числе с детьми, которые вынуждены проявлять повышенное внимание, чтобы избежать столкновения.

Он также напомнил о ситуациях, когда курьеры совершали наезды на пешеходов, причиняли им телесные повреждения.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос возможности вывода трафика служб доставки, сотрудники которых для передвижения используют двухколёсные механические, в том числе электромеханические средства передвижения, с пешеходной зоны на проезжую часть, где они смогут передвигаться по существующим правилам для велосипедистов», — говорится в тексте обращения.

Ранее в России предложили создать ПДД для электросамокатов.