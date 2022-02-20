Лебедев назвал фантастической чушью слова Зеленского о Будапештском меморандуме

Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал заявления украинского президента Владимира Зеленского о возможном выходе Украины из Будапештского меморандума.

«Больше всего на свете меня бесят тупые, безответственные заявления президента Украины Владимира Зеленского, который вдруг взял и выступил, сообщив, что Украина якобы может выйти из Будапештского меморандума, а также изобрести заново свою ядерную бомбу. Это абсолютно тупейшая, просто невыносимейшая, фантастическая чушь, ничего более глупого никто в последние годы ни из какой нормальной страны не заявлял», — сказал Лебедев.

Ранее Зеленский заявил, что инициирует переговоры участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности.

По его словам, «если консультации снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашей страны, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение».

В 1994 году Украина, Россия, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум, который служил международным соглашением о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. В соответствии с договором ядерный арсенал на территории Украины был ликвидирован, а ядерные державы обязались гарантировать Киеву безопасность.