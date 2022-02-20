Врио главы МЧС России Чуприян рассказал о состоянии прибывших в Ростовскую область беженцев

Состояние прибывших в Ростовскую область беженцев из Донбасса улучшается. Об этом сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян.

«В целом состояние людей, прибывших к нам, улучшается, психологи утверждают, что появилась у них уверенность, радость в общении», — цитирует РИА Новости Чуприяна.

По состоянию на вечер 20 февраля, за двое суток границу ЛНР с Россией пересекли 33 815 беженцев.

Александр Чуприян также заявил, что почти 30 российских регионов готовы принять беженцев из самопровозглашённых ЛНР и ДНР.

В пресс-службе МЧС России отметили, что эвакуация беженцев из Донбасса будет вестись круглосуточно.