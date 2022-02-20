В Рязанской области ввели режим повышенной готовности
- РИА Новости
«Распоряжением губернатора Николая Любимова 20 февраля с 15:00 и до особого распоряжения на территории Рязанской области вводится режим повышенной готовности», — говорится в сообщении.
Ранее на территории Воронежской области ввели режим ЧС в связи с прибытием беженцев из Донбасса.
Утром 20 февраля первый поезд с беженцами из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик прибыл в Воронеж.
Врио главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что 26 российских регионов готовы принять беженцев из Донбасса.