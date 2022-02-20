В Рязанской области ввели режим повышенной готовности

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Губернатор Рязанской области Николай Любимов принял решение о введении режима повышенной готовности в регионе из-за прибытия беженцев из Донбасса. Соответствующая информация приводится на сайте региональной администрации.
В Рязанской области ввели режим повышенной готовности
  • РИА Новости

«Распоряжением губернатора Николая Любимова 20 февраля с 15:00 и до особого распоряжения на территории Рязанской области вводится режим повышенной готовности», — говорится в сообщении.

Ранее на территории Воронежской области ввели режим ЧС в связи с прибытием беженцев из Донбасса. 

Утром 20 февраля первый поезд с беженцами из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик прибыл в Воронеж.

Врио главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что 26 российских регионов готовы принять беженцев из Донбасса.

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