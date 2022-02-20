В Воронежской области ввели режим ЧС из-за прибытия беженцев из Донбасса
- РИА Новости
«Губернатор ввёл на территории региона режим ЧС. Режим вводится исключительно из-за растущего потока людей, прибывающих к нам из ЛНР и ДНР», — приводит сообщение РИА Новости.
Утром 20 февраля первый поезд с беженцами из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик прибыл в Воронеж.
В штабе территориальной обороны самопровозглашённой Луганской народной республики заявили, что в Россию с 18 февраля эвакуированы более 28 тыс. человек.