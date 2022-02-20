В Воронежской области ввели режим ЧС из-за прибытия беженцев из Донбасса

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На территории Воронежской области ввели режим ЧС в связи с прибытием беженцев из Донбасса. Об этом сообщает правительство региона.
В Воронежской области ввели режим ЧС из-за прибытия беженцев из Донбасса
  • РИА Новости

«Губернатор ввёл на территории региона режим ЧС. Режим вводится исключительно из-за растущего потока людей, прибывающих к нам из ЛНР и ДНР», — приводит сообщение РИА Новости.

Утром 20 февраля первый поезд с беженцами из самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик прибыл в Воронеж.

В штабе территориальной обороны самопровозглашённой Луганской народной республики заявили, что в Россию с 18 февраля эвакуированы более 28 тыс. человек.

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