В Москве за сутки госпитализированы 699 пациентов с коронавирусом

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За сутки в Москве госпитализировали 699 человек с COVID-19. Об этом свидетельствуют данные столичного оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
В Москве за сутки госпитализированы 699 пациентов с коронавирусом
  • РИА Новости

За последние 24 часа в Москве зафиксировали 6388 случаев заболевания коронавирусом.

Также за сутки в столице скончались 84 пациента с COVID-19, выздоровел после лечения 19 481 человек.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что у всех московских детей в возрасте от шести до 11 лет есть антитела к коронавирусу. 

Бывший главный санитарный врач России, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с НСН ситуацию с заболеваемостью COVID-19.

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