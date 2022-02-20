В Москве за сутки госпитализированы 699 пациентов с коронавирусом
- РИА Новости
За последние 24 часа в Москве зафиксировали 6388 случаев заболевания коронавирусом.
Также за сутки в столице скончались 84 пациента с COVID-19, выздоровел после лечения 19 481 человек.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что у всех московских детей в возрасте от шести до 11 лет есть антитела к коронавирусу.
Бывший главный санитарный врач России, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с НСН ситуацию с заболеваемостью COVID-19.