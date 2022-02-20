Арестован подозреваемый во взятке экс-глава жилинспекции Приморья

Суд арестовал бывшего руководителя государственной жилищной инспекции Приморского края Евгения Баршая, который подозревается в получении взятки, сообщает прокуратура региона.

«Фрунзенский районный суд Владивостока избрал в отношении бывшего руководителя государственной жилищной инспекции Приморского края, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в значительном размере), меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — говорится в сообщении.

Согласно версии следствия, в феврале 2022 года фигурант получил взятку в 100 тысяч рублей за включение дополнительных многоквартирных домов на территории Владивостока в реестр лицензий.

Ранее Мосгорсуд признал законным арест бывшего главного врача больницы следственного изолятора «Матросская Тишина» Александра Кравченко.