В Волгоградской области ввели режим повышенной готовности

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров принял решение о введении режима повышенной готовности в регионе и поставил задачи по приёму беженцев из Донбасса. Соответствующая информация приводится на сайте региональной администрации.

«На оперативном совещании, которое провёл губернатор Андрей Бочаров, принято решение о введении на территории Волгоградской области режима повышенной готовности», — говорится в сообщении.

Кроме того, глава региона «поставил задачи по приёму беженцев из Донбасса».

В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с эвакуацией людей из Донбасса.

Врио главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что 26 российских регионов готовы принять беженцев из Донбасса.

Ранее стало известно, что территорию самопровозглашённой Донецкой народной республики с начала эвакуации в Россию покинули более 6,6 тыс. человек.