В Волгоградской области ввели режим повышенной готовности
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«На оперативном совещании, которое провёл губернатор Андрей Бочаров, принято решение о введении на территории Волгоградской области режима повышенной готовности», — говорится в сообщении.
Кроме того, глава региона «поставил задачи по приёму беженцев из Донбасса».
В Ростовской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с эвакуацией людей из Донбасса.
Врио главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что 26 российских регионов готовы принять беженцев из Донбасса.
Ранее стало известно, что территорию самопровозглашённой Донецкой народной республики с начала эвакуации в Россию покинули более 6,6 тыс. человек.