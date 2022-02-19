В Москве за сутки госпитализированы 883 пациента с коронавирусом

За сутки в Москве госпитализировали 883 человека с COVID-19. Об этом свидетельствуют данные московского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

За последние 24 часа в Москве зафиксировали 6874 случая заболевания коронавирусом.

Также за сутки в столице скончались 87 пациентов с COVID-19, выздоровели после лечения 35 764 человека.

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что у всех московских детей в возрасте от шести до 11 лет есть антитела к коронавирусу.

Бывший главный санитарный врач России, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал в беседе с НСН ситуацию с заболеваемостью COVID-19.