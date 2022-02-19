С 1 марта в России ужесточают правила получения разрешения на оружие

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В России с 1 марта ужесточаются правила получения разрешения на владение оружием, сообщил заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Москве, начальник Центра лицензионно разрешительной работы Вадим Медведев.
С 1 марта в России ужесточают правила получения разрешения на оружие
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«В первую очередь изменения коснутся порядка прохождения медицинского освидетельствования, которое позволит определить, имеются ли у гражданина медицинские противопоказания к владению оружием», — цитирует ТАСС Медведева.

По его словам, основным отличием от нынешних правил станет обязательное прохождение такого обследования в медицинских учреждениях государственной или муниципальной системы здравоохранения.

13 января председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил восстановить процедуру контроля за оборотом оружия и патронов органами МВД.

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