С 1 марта в России ужесточают правила получения разрешения на оружие
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«В первую очередь изменения коснутся порядка прохождения медицинского освидетельствования, которое позволит определить, имеются ли у гражданина медицинские противопоказания к владению оружием», — цитирует ТАСС Медведева.
По его словам, основным отличием от нынешних правил станет обязательное прохождение такого обследования в медицинских учреждениях государственной или муниципальной системы здравоохранения.
13 января председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил восстановить процедуру контроля за оборотом оружия и патронов органами МВД.