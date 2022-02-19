Попова: ситуация с коронавирусом в Донбассе тяжелее, чем в России

Ситуация с коронавирусом в самопровозглашённых республиках Донбасса, откуда беженцы едут в Ростовскую область, тяжелее, чем в России, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Эпидситуация в регионах Донбасса — не самая благополучная и тяжелее по коронавирусу как минимум, чем у нас», — приводит РИА Новости слова Поповой на совещании в Ростове-на-Дону.

По её словам, объёмы тестирования на COVID-19 в России и Донбассе несопоставимы.

Она отметила, что тестирование беженцев из Донбасса на коронавирус нужно проводить в пунктах временного размещения Ростовской области.

Попова добавила, что на КПП области нужно организовать учёт беременных, инвалидов и грудных детей из Донбасса.

Ранее в Ростовской области ввели режим повышенной готовности на фоне эвакуации в регион беженцев из Донбасса.