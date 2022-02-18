В Челябинской области готовы принять около 600 беженцев ДНР и ЛНР

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что в регионе готовы принять порядка 600 эвакуированных из самопровозглашённых Донецкой и Луганской республик граждан.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.

«Челябинская область готова принять беженцев из ДНР и ЛНР. О готовности региона уведомлено МЧС России», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что регион готов принять 500 семей и порядка 100 детей, оставшихся без попечения родителей.

Ранее управляющая санаторием Дарья Выходцева заявила, что санаторий-профилакторий «Звезда» в Ростовской области готов принять до 400 беженцев из Донбасса.

МЧС самопровозглашённой ДНР сообщило о планируемой эвакуации из республики около 700 тыс. человек.