В Челябинской области готовы принять около 600 беженцев ДНР и ЛНР
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.
«Челябинская область готова принять беженцев из ДНР и ЛНР. О готовности региона уведомлено МЧС России», — говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что регион готов принять 500 семей и порядка 100 детей, оставшихся без попечения родителей.
Ранее управляющая санаторием Дарья Выходцева заявила, что санаторий-профилакторий «Звезда» в Ростовской области готов принять до 400 беженцев из Донбасса.
МЧС самопровозглашённой ДНР сообщило о планируемой эвакуации из республики около 700 тыс. человек.