Социальный психолог Рощин дал советы по организации рабочего пространства на удалёнке

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Социальный психолог Алексей Рощин дал советы по организации рабочего пространства на удалёнке.
Социальный психолог Рощин дал советы по организации рабочего пространства на удалёнке
  • Gettyimages.ru

«Для людей с большими домами или квартирами рецепт известен: можно сделать кабинет. Кабинет — для работы, спальня — для сна, гостиная — для развлечения. То есть дома необходимо выделить рабочую зону, сделав её отчуждённой от остальной территории квартиры. Это самый оптимальный вариант», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, это сложно сделать в одно- или двухкомнатной квартире, но самое главное — создать рабочую атмосферу, которая бы отличалась от домашней, расслабляющей.

Ранее врач-диетолог и нутрициолог Анна Белоусова в беседе с ФАН рассказала, как правильно питаться и не набрать лишний вес, работая из дома.

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