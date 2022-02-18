В РСТ прокомментировали ситуацию с поездками в Австрию

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Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин прокомментировал ситуацию с поездками в Австрию.
В РСТ прокомментировали ситуацию с поездками в Австрию
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«Австрия уже открыла границы и предоставляет туристические визы, но до этого дня там был карантин пять дней, который нужно было соблюдать по приезде. Сейчас идёт поэтапное снятие ограничений», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, с 21 февраля внутри Австрии можно будет посещать заведения по ПЦР-тесту.

Как отметил Горин, постепенное снятие ограничений и открытие границ — общий тренд, который будет продолжен.

В качестве примера эксперт привёл Норвегию, которая выдаёт визы и открыта для россиян.

Ранее сообщалось, что власти Австрии разрешили с 22 февраля въезд для туристов из России по ПЦР-тесту.

Также Горин в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с выездным туризмом.

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