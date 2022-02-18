Политолог Карнаухов прокомментировал перспективы депортации Олега Навального в Россию

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RT
Евросоюз не согласится на выдачу Олега Навального России, считает политолог Сергей Карнаухов. По мнению Карнаухова, российская сторона должна объявить Навального в международный розыск, в том числе и по каналам Интерпола. Однако и в этом случае европейские силовики вряд ли будут всерьёз его разыскивать для передачи Москве.
Политолог Карнаухов прокомментировал перспективы депортации Олега Навального в Россию
  • AP

«Страны Евросоюза квалифицируют это уголовное дело как политизированное, и даже не начнут розыск. К тому же это преступление не является тяжким, поэтому искать человека, который нарушил санитарно-эпидемиологические нормы, никто не будет», — заявил Карнаухов RT.

Ранее Люблинский суд столицы заменил Олегу Навальному условное наказание на реальное.

Брат Алексея Навального был осуждён за нарушение санитарно-эпидемиологических норм на один год условно, но вскоре после приговора покинул страну.

Сейчас Олег Навальный объявлен в федеральный розыск. По информации ряда СМИ, он скрывается на Кипре.

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