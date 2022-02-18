Политолог Карнаухов прокомментировал перспективы депортации Олега Навального в Россию
- AP
«Страны Евросоюза квалифицируют это уголовное дело как политизированное, и даже не начнут розыск. К тому же это преступление не является тяжким, поэтому искать человека, который нарушил санитарно-эпидемиологические нормы, никто не будет», — заявил Карнаухов RT.
Ранее Люблинский суд столицы заменил Олегу Навальному условное наказание на реальное.
Брат Алексея Навального был осуждён за нарушение санитарно-эпидемиологических норм на один год условно, но вскоре после приговора покинул страну.
Сейчас Олег Навальный объявлен в федеральный розыск. По информации ряда СМИ, он скрывается на Кипре.