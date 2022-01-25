ФСИН попросила суд заменить брату Навального условный срок реальным
- © Григорий Сысоев
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя Люблинского суда.
«В Люблинский районный суд поступил материал об отмене условного осуждения в отношении Навального Олега Анатольевича», — заявили в суде.
Отмечается, что ФСИН аргументировала своё требование «неисполнением наложенных на осуждённого обязанностей».
В августе 2021 года суд в Москве приговорил брата Навального к одному году лишения свободы условно по делу о нарушении санитарных норм во время несанкционированной акции протеста.