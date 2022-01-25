ФСИН попросила суд заменить брату Навального условный срок реальным

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Федеральная служба исполнения наказаний попросила суд заменить брату Алексея Навального Олегу условное наказание по делу о нарушении санитарных правил реальным.
ФСИН попросила суд заменить брату Навального условный срок реальным
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя Люблинского суда.

«В Люблинский районный суд поступил материал об отмене условного осуждения в отношении Навального Олега Анатольевича», — заявили в суде.

Отмечается, что ФСИН аргументировала своё требование «неисполнением наложенных на осуждённого обязанностей».

В августе 2021 года суд в Москве приговорил брата Навального к одному году лишения свободы условно по делу о нарушении санитарных норм во время несанкционированной акции протеста.

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