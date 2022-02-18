Педагог по этикету Николаева дала рекомендации по выбору подарков на 23 Февраля и 8 Марта

Короткая ссылка
Педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева рассказала, как выбрать подарки к гендерным праздникам.
Педагог по этикету Николаева дала рекомендации по выбору подарков на 23 Февраля и 8 Марта
  • Gettyimages.ru

Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Есть такая категория — универсальные подарки, которые дарят коллегам, людям малознакомым, которых мы тоже хотим порадовать. Если мы говорим о мужчинах, то это в первую очередь крепкое качественное спиртное. Если мы говорим о коллегах, а не просто о малознакомых людях, это могут быть деловые сувениры, сувениры из кожгалантереи. Если мы говорим о коллегах-дамах, это может быть та же галантерея — кошельки всевозможные, может быть, деловые сумки типа портфелей. И универсальные подарки для дам — некрепкое спиртное, цветы и конфеты», — сказала эксперт.

Ранее президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова в беседе со «Взглядом» рассказала, что делать с ненужным подарком.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить