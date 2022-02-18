Педагог по этикету Николаева дала рекомендации по выбору подарков на 23 Февраля и 8 Марта

Педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева рассказала, как выбрать подарки к гендерным праздникам.

Об этом она рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Есть такая категория — универсальные подарки, которые дарят коллегам, людям малознакомым, которых мы тоже хотим порадовать. Если мы говорим о мужчинах, то это в первую очередь крепкое качественное спиртное. Если мы говорим о коллегах, а не просто о малознакомых людях, это могут быть деловые сувениры, сувениры из кожгалантереи. Если мы говорим о коллегах-дамах, это может быть та же галантерея — кошельки всевозможные, может быть, деловые сумки типа портфелей. И универсальные подарки для дам — некрепкое спиртное, цветы и конфеты», — сказала эксперт.

Ранее президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова в беседе со «Взглядом» рассказала, что делать с ненужным подарком.