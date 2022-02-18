Уровень коллективного иммунитета от коронавируса в России снизился до 59,7%
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Слова Голиковой приводятся на сайте стопкоронавирус.рф.
«Уровень коллективного иммунитета в России составляет 59,7%», — заявила Голикова.
На прошлой неделе сообщалось, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снизился до 61,9%.
Врач-отоларинголог высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с URA.RU рассказал, почему у переболевших COVID-19 могут измениться вкусовые ощущения.