Уровень коллективного иммунитета от коронавируса в России снизился до 59,7%

Уровень коллективного иммунитета от коронавируса в России снизился. Об этом сообщила российский вице-премьер Татьяна Голикова.

Слова Голиковой приводятся на сайте стопкоронавирус.рф.

«Уровень коллективного иммунитета в России составляет 59,7%», — заявила Голикова.

На прошлой неделе сообщалось, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снизился до 61,9%.

Врач-отоларинголог высшей категории кандидат медицинских наук Владимир Зайцев в беседе с URA.RU рассказал, почему у переболевших COVID-19 могут измениться вкусовые ощущения.