Специалист Кислова рассказала, как сменить профессию во взрослом возрасте

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Директор российского офиса международной EdTech-компании GoStudent Мария Кислова рассказала, как сменить профессию во взрослом возрасте.
Специалист Кислова рассказала, как сменить профессию во взрослом возрасте
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В беседе с газетой «Известия» она заявила, что взрослые люди, как правило, опасаются того, чего не знают.

«Ты сделал какую-то карьеру, добился определённых успехов, определённого статуса. И вдруг по каким-то обстоятельствам — семейным, пандемийным, по здоровью, неважно — тебе приходится корректировать свою карьеру: получать новые навыки, потому что старые уже неприменимы», — пояснила эксперт.

Кислова посоветовала не бояться переучиваться. Как отметила специалист, современное обучение ориентировано на практику, где домашняя работа составляет 30% успеха в обучении, а способности играют существенно меньшую роль.

«Очень многие онлайн-компании предлагают либо бесплатное тестирование, либо первичную консультацию, либо пробный урок. И вот здесь нужно настоять на обратной связи от преподавателя, который может быстро и адекватно оценить, потянете вы курс или нет», — сказала Кислова.

Она также рекомендовала помнить о важности самомотивации.

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