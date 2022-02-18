В МОЭК прокомментировали прокомментировали ситуацию с отоплением в России

Начальник управления по связям с общественностью и СМИ ПАО «МОЭК» Дмитрий Филатов прокомментировал заявление депутата Госдумы Светланы Разворотневой о том, что коммунальщики специально не снижают температуру в домах, чтобы потребители платили больше.

«Говорить о перетопе как о сознательном способе увеличения отпуска тепла для роста выручки ресурсоснабжающей организации в корне неверно. Перетопы бывают только в домах, присоединённых по зависимой схеме с элеваторными узлами», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам Филатова, МОЭК зарабатывает на разнице температур: «зашло в дом — вышло из дома».

Как пояснил представитель МОЭК, в перегретой атмосфере помещения съём тепла будет небольшим и теплоноситель выйдет из дома, а самое главное — вернётся на источник, не отдав свой потенциал.

«Выходом из ситуации является регулирование элеваторного узла или установка так называемой аушки — АУУ (автоматического узла управления, который зажимает излишнюю циркуляцию тепла на доме в зависимости от наружной температуры). Оба способа — в сфере компетенции управляющей компании», — добавил он.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проведёт проверку сообщений о повышении цен на отопление для населения.