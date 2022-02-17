ФАС проверит сообщения о повышении цен на отопление для россиян

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Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) проведёт проверку сообщений о повышении цен на отопление для населения.
ФАС проверит сообщения о повышении цен на отопление для россиян
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«Ведомство проведёт анализ появившихся в СМИ и соцсетях сведений о росте цен на отопление для населения на предмет соблюдения антимонопольного и тарифного законодательства», — говорится в сообщении службы.

В ФАС напомнили, что гражданин может обратиться в Государственную жилищную инспекцию, если, по его мнению, стоимость услуг в квитанции завышена из-за неправильных расчётов.

В январе в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы России заявили, что крупнейшие российские ретейлеры ограничат наценки на социально значимые продукты.

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