Песков рассказал, что Путин в курсе реального положения дел в Донбассе
- AP
Так он ответил на вопрос о том, насколько президент информирован о происходящем в Донбассе.
«Разумеется, у президента России есть множество источников информации, которые позволяют ему составлять реальную картину положения дел... Из соответствующих служб получает соответствующие доклады», — сказал Песков.
Как ранее рассказал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, западные наставники и националисты активно подталкивают украинского президента Владимира Зеленского к развязыванию военных действий в Донбассе.