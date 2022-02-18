Песков рассказал, что Путин в курсе реального положения дел в Донбассе

Российскому президенту Владимиру Путину благодаря работе спецслужб представляют реальную картину событий в Донбассе, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, комментируя существование в США 17 разведструктур.

Так он ответил на вопрос о том, насколько президент информирован о происходящем в Донбассе.

«Разумеется, у президента России есть множество источников информации, которые позволяют ему составлять реальную картину положения дел... Из соответствующих служб получает соответствующие доклады», — сказал Песков.

Как ранее рассказал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, западные наставники и националисты активно подталкивают украинского президента Владимира Зеленского к развязыванию военных действий в Донбассе.