В Подмосковье увеличили мощности по выпуску оборудования для ПЦР-тестирования

Научно-производственное здание, которое расширит выпуск автоматизированных дозирующих станций ДТстрим, ввели в эксплуатацию в подмосковном Протвине.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на Мининвест области.

Станции автоматизируют лабораторные процессы, связанные с выделением ДНК, РНК и подготовкой к ПЦР-диагностике.

«ПЦР-тестирование — один из наиболее распространённых методов выявления коронавирусной инфекции. Поэтому проект компании «ДНК-Технология», в рамках которого будет производиться оборудование и продукция для проведения молекулярно-генетических исследований методом ПЦР, сегодня чрезвычайно актуален и востребован. Инвестиции в реализацию проекта превысили 70 млн рублей, на предприятии создано 35 новых рабочих мест», — рассказала глава ведомства Екатерина Зиновьева.

Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что больницы и резервные госпитали Москвы закупили более 3,5 тыс. единиц нового оборудования для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.