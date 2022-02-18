С 1 сентября в России упростят процедуру подачи документов в детский сад

В России с 1 сентября упростят процедуру подачи документов в детский сад, сообщили в Минпросвещения.

«С 1 сентября 2022 года в региональных информационных системах в части персональных данных будут обрабатываться не реквизиты свидетельства о рождении ребёнка, а сведения о государственной регистрации его рождения», — говорится в заявлении ведомства.

Таким образом, отмечают в пресс-службе Минпросвещения, процедура подачи документов для родителей упрощается.

Детский психолог, нейропсихолог Кира Макарова ранее рассказала, можно ли отдавать ребёнка до трёх лет в детский сад.