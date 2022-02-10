Нейропсихолог Макарова рассказала, когда отдавать ребёнка в детский сад

Детский психолог, нейропсихолог Кира Макарова рассказала, можно ли отдавать ребёнка до трёх лет в детский сад.

Отдавать ребёнка в детский сад можно не ранее трёх лет, рассказала специалист в беседе с ФАН.

«Почему так категорично? В перинатальный психологии считается, что до трёх лет мать и ребёнок составляют диаду, являются одним целым. Разрушить диаду, разлучить их — означает создать неблагоприятные условия для развития ребёнка и формирования его отношений с матерью», — пояснила Макарова.

Нахождение в детском саду до трёх лет, а для многих детей и после этого возраста часто является стрессовой ситуацией, которая способствует нарастанию тревожности у ребёнка, дезориентирует его, считает психолог.

Как ранее сообщало ФБА «Экономика сегодня», в декабре 2021 года в Москве состоялся форум «Эффективное образование».