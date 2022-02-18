Аналитик Засько прокомментировал рост количества самозанятых в стране

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Декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при правительстве России Вадим Засько выразил мнение, что темпы прироста самозанятых в стране уже не будут такими впечатляющими, как в 2021 году.
Аналитик Засько прокомментировал рост количества самозанятых в стране
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Так специалист в беседе с ИА REGNUM прокомментировал данные ФНС о том, что в России число самозанятых превысило 4,2 млн.

«Необходимо учитывать тот факт, что наличие налоговой регистрации в качестве самозанятого никоим образом не говорит о том, что это и есть единственный источник дохода и единственное занятие гражданина. Достаточно большое количество людей зарегистрировались в качестве самозанятых, уже имея основное место работы. Чем вызвано подобное решение? Да, собственно, тем, что подобное действие позволяет гражданам легализовать в правовом налоговом поле доходы, получаемые в качестве дополнительных приработков… Однако, по моему мнению, темпы прироста количества самозанятых уже не будут столь впечатляющими в силу того, что основная часть самозанятых граждан уже вошли в режим налоговых правоотношений», — сказал Засько.

Ранее президент и основатель сервиса SuperJob Алексей Захаров в беседе с НСН прокомментировал ситуацию на рынке труда.

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